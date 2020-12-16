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    Milli güreşçi Yasemin Adar, Dünya Kupası'nda ikinci oldu

    76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Alman rakibi Focken'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.
    • AA
    • 16.12.2020 - 23:17
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    Milli güreşçi Yasemin Adar, Dünya Kupası'nda ikinci oldu

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, altın madalya maçında Almanya'dan Focken'le karşılaştı.

    Yasemin Adar, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika 34 saniye kala rakibine tuş oldu. Böylece Yasemin Adar, turnuvayı gümüş madalya kazanarak bitirdi.

    Kadınlarda müsabakalar sona ererken, Türk sporcular Dünya Kupası'nı iki gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladı.

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