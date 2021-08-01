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    Milli güreşçi Yasemin Adar Tokyo'da çeyrek finalde

    Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar serbest güreşçi Yasemin Adar, Brezilyalı rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2021 - 05:14
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 05:31
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    Milli güreşçi Yasemin Adar Tokyo'da çeyrek finalde

    2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda kadın milli güreşçimiz Yasemin Adar, 76 kilo mücadelesinde Brezilyalı rakibi Aline Ferreira'yı 6-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

    YASEMİN, BREZİLYALIYA ŞANS VERMEDEN ÇEYREK FİNALDE

    Makuhari Messe'deki mücadelede kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Yasemin, rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi.

    Rakibine sayı şansı vermeyen milli güreşçi, karşılaşmayı 6-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

    Milli güreşçi Yasemin Adar Tokyo da çeyrek finalde #1

    Milli güreşçi Yasemin Adar Tokyo da çeyrek finalde #2

    Milli güreşçi Yasemin Adar Tokyo da çeyrek finalde #3

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