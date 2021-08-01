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- Milli güreşçi Yasemin Adar Tokyo'da çeyrek finalde kaybetti
Milli güreşçi Yasemin Adar Tokyo'da çeyrek finalde kaybetti
Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar serbest güreşçi Yasemin Adar, Amerikalı rakibi Adeline Gray'e yenildi.
- Haber Merkezi
- 01.08.2021 - 06:31
2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda kadın güreşçimiz Yasemin Adar, 76 kilo mücadelesinde ABD'li rakibi Adeline Gray'e 6-4 kaybederek final şansını kaybetti.
Yasemin, Amerikalı rakibinin finale çıkması halinde repesaj mücadelesi verecek.