Milli güreşçi Yunus Emre Başar Avrupa ikincisi Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar, finalde Ermeni Malkhas Amoyan'a 7-0 yenilerek gümüş madalya elde etti.

AA & Ensonhaber

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Yunus Emre Başar, grekoromen stil 77 kiloda gümüş madalya elde etti.

Ermeni rakibine 7-0 yenilerek Avrupa ikincisi oldu

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda milli güreşçi Yunus Emre Başar, grekoromen stil 77 kilo finalinde Ermeni Malkhas Amoyan'la karşılaştı.

Rakibine 7-0 yenilen 28 yaşındaki Yunus Emre Başar, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aynı stilde bronz madalyaları ise Gürcü Luri Lomadze ve bireysel sporcu Adlet Tiuliubaev elde etti.