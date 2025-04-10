Milli güreşçiler Elvira ve Nesrin, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

AA & Ensonhaber

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde, kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarında elemeler, çeyrek final ve yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.

RAKİBİ SAKATLANAN ELVİRA FİNALDE

Kadınlar 57 kiloda Finlandiya'dan Jenna Kristiina Hemiae'yi çeyrek finalde yenen Elvira Süleyman Kamaloğlu, yarı finalde Azerbaycan'dan Zhala Aliyeva ile karşı karşıya geldi. 4-2 önde olduğu sırada Aliyeva'nın sakatlanarak müsabakayı terk etmesi sonucu Elvira, final yolunu açtı.

NESRİN, RUMEN RAKİBİNİ YENEREK FİNALE ÇIKTI

Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Nesrin Baş, sırasıyla İsveç'ten Elvira Esmeralda Ersson, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ve Polonya'dan Daniela Tkachuk'u yenerek finale yükseldi. Elvira, finalde bağımsız sporcu Olga Khoroshavtseva ile mücadele ederken, Nesrin Baş ise Ukraynalı Alla Belinska ile altın madalya için yarışacak.

Kadınlar 53 kiloda Yunan Maria Prevolaraki'ye yenilen Zeynep Yetgil, üçüncülük mücadelesi için ringe çıkacak. 62 kiloda ilk maçını kaybeden Selvi İlyasoğlu ise bronz madalya için repesaj müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

65 kiloda mücadele eden Beyza Nur Akkuş ise şampiyonaya veda etti. Bu sıkletlerdeki repesaj ve madalya müsabakaları yarın yapılacak.