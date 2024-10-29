Milli halterci Aysel Özkan, Avrupa üçüncüsü

AA & Ensonhaber

Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın akşam seansında 64 kiloda mücadele eden Aysel Özkan, podyuma çıktı.

AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Aysel Özkan, koparma kategorisinde 97 kiloyu kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu. Silkme yarışmasında ise 114 kiloluk kaldırışıyla beşinci sırada yer alan milli sporcu, toplamda 211 kiloyla yine beşinci olarak yarışmayı tamamladı.

Bu şampiyonada Türk haltercilerin kazandığı madalya sayısı ise toplamda 31’e ulaştı; bunlar arasında 13 altın, 11 gümüş ve 7 bronz madalya bulunuyor.