Milli halterci Muhammed Furkan Özbek Dünya Şampiyonu

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda milli halterci Muhammed Furkan Özbek, 2 altın 1 gümüş madalya kazanarak Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını kazandı.

Genç milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa Şampiyonluğu sonrası Dünya Şampiyonası'nda da başarılı bir performans göstererek Tokyo vizesini garantiledi.

MUHAMMED DÜNYA ŞAMPİYONU

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nın 3'üncü gününde 67 kiloda yarışan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 141 kilo ile altın, silkmede 176 kilo ile gümüş, toplamda ise 317 kilo ile altın madalya kazanarak Gençler Dünya Şampiyonu oldu.

OLİMPİYAT VİZESİNİ KAPTI

İstiklal Marşımızı coşkuyla okutan Özbek'e madalyasını Özbekistan Türkiye Büyükelçisi Dr. Olgan Bekar takdim etti. Özbek, bu derecesiyle elde ettiği puanlarla Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

20 YAŞINDA AVRUPA REKORU KIRDI

20 yaşındaki genç sporcu son olarak Nisan ayında Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası’nda, Avrupa rekoru kırarak şampiyon olmuştu.

2019 yılında Romanya’da gençler kategorisinde rekor kırarak Avrupa şampiyonu olan genç sporcu, 2018 yılında ise Arjantin’in başkenti Beunos Aires’te düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizin tek altın madalyasını kazanmıştı.

YUSUF DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Yusuf Fehmi Genç ise koparmada 133 kilo ile 4'üncü olurken silkmede 168 kilo ile bronz, toplamda ise 301 kiloluk derecesiyle bronz madalya alarak Gençler Dünya 3'üncüsü oldu.

CANSEL'DEN GÜMÜŞ MADALYA

Kadınlar 59 kiloda yarışan sporcu Cansel Özkan ise koparmada 90 kilo ile gümüş madalya kazanırken, silkmede 104 kilo ile 6'ncı oldu. Özkan, toplamda ise 194 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı ve Gençler Dünya 2'ncisi oldu.

Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nın 3'ncü gününün sonunda millilerin toplam madalya sayısı 5 altın, 5 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 13'e yükseldi.