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    Milli halterci Nuray Güngör Levent'ten Avrupa'da gümüş madalya

    Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda Nuray Güngör Levent, gümüş madalya kazandı.
    • 20.10.2022 - 05:30
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    Milli halterci Nuray Güngör Levent'ten Avrupa'da gümüş madalya

    Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Durres kentinde süren organizasyonda Nuray Güngör Levent, silkmede yaptığı 110 kiloluk derecesiyle gümüş madalya aldı.

    Madalya sayısı 21'e yükseldi

    Böylece şampiyonadaki madalya sayısı; 10 altın, 9 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 21 oldu.

    Milli halterci Nuray Güngör Levent ten Avrupa da gümüş madalya #1


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