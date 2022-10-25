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Milli halterci Onur Demirci'den Avrupa'da 1 altın 2 gümüş madalya

Milli halterci Onur Demirci'den Avrupa'da 1 altın 2 gümüş madalya

Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Onur Demirci, 1 altın ile 2 gümüş madalya elde etti.