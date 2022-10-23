Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
367.455
1.38%
BTXN Coin
10.88
9.23%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    Milli halterci Sara Yenigün'den Avrupa'da 3 altın madalya

    Milli halterci Sara Yenigün, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üç altın madalya kazandı.
    • 23.10.2022 - 22:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milli halterci Sara Yenigün'den Avrupa'da 3 altın madalya

    Bireysel sporlarda, Türk sporcuların özellikle genç kategoride elde ettiği başarılar devam ediyor.

    Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Durres şehrinde devam eden organizasyonun sekizinci gününde 87 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Sara Yenigün, üç altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

    3 kategoride de altınları topladı

    AA'nın haberine göre; ay-yıldızlı halterci, koparmada 95 kilo, silkmede 123 kilo ve toplamda 218 kiloluk dereceyle üç altın madalya elde etti.

    Bu sonuçla millilerin şampiyonadaki madalya sayısı 14 altın, 17 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 37 oldu.

    Milli halterci Sara Yenigün den Avrupa da 3 altın madalya #1


    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Karadeniz üzerinden İzmir'e silah sevkiyatı yapan iki kişi yakalandı
    İç Haber

    Karadeniz üzerinden İzmir'e silah sevkiyatı yapan iki kişi yakalandı

    Ekonomi nasıl diye sorunca ortam gerildi
    Gündem

    Ekonomi nasıl diye sorunca ortam gerildi

    Görüş Bildir