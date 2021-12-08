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    Milli halterci Şaziye Erdoğan'dan Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya

    Büyükler Dünya Halter Şampiyonasında, milli halterci Şaziye Erdoğan 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.
    • AA
    • 08.12.2021 - 23:41
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    Milli halterci Şaziye Erdoğan'dan Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya

    Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te devam eden, 51 ülkeden 393 sporcunun katıldığı organizasyonda 45 kilo kadınlarda Türkiye temsil eden Şaziye Erdoğan, önemli bir başarıya imza attı.

    ŞAZİYE ERDOĞAN, 1 GÜMÜŞ  VE 3 BRONZ MADALYA KAZANDI

    Ay-yıldızlı milli halterci Şaziye Erdoğan, koparmada 76 kilo ile gümüş, silkmede 93 kilo ve toplamda 169 kilo ile 2 bronz madalya kazanarak, 3 madalya sevinci yaşadı.

    Milli halterci Şaziye Erdoğan dan Dünya Şampiyonası nda 3 madalya #1

    Milli halterci Şaziye Erdoğan dan Dünya Şampiyonası nda 3 madalya #2

    Milli halterci Şaziye Erdoğan dan Dünya Şampiyonası nda 3 madalya #3

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