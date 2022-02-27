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    Milli jimnastikçi İbrahim Çolak, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

    Milli jimnastikçi İbrahim Çolak, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

    Milli sporcu İbrahim Çolak, Cottbus Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazandı.
    • AA
    • 27.02.2022 - 00:17
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    Almanya'nın Cottbus şehrinde düzenlenen şampiyonanın halka aleti finalinde İbrahim Çolak başarılı bir performans ortaya koydu.

    İbrahim elde ettiği 14.733 puanla şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

    Halka aletinde finalde mücadele eden bir diğer milli sporcu Adem Asil ise 4. sırayı aldı.

    Milli jimnastikçi İbrahim Çolak, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı -VİDEO

    BAKAN KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Çolak'ı tebrik etti.

    Milli jimnastikçi İbrahim Çolak, Dünya Kupası nda altın madalya kazandı #1

    Bakan Kasapoğlu, yayınladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Elde ettiği altın madalya ile bizleri bir kez daha gururlandıran İbrahim Çolak'ın başarılarının devamını diliyorum. Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

    Milli jimnastikçi İbrahim Çolak, Dünya Kupası nda altın madalya kazandı #2

    AVRUPA'DA İLK ALTIN MADALYAYI GETİRDİ

    Milli sporcumuz İbrahim Çolak, 2020'de Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyona tarihindeki ilk altın madalyayı ülkemize getirdi.

    Milli jimnastikçi İbrahim Çolak, Dünya Kupası nda altın madalya kazandı #3

    Milli jimnastikçi İbrahim Çolak, Dünya Kupası nda altın madalya kazandı #4


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