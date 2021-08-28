Euro
9.8557
-0.26%
Dolar
8.3434
-0.53%
Altın
487.77
0.96%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
407.000
2.20%
EXEN Coin
26.37
-5.78%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Milli judocu Zeynep Çelik, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya maçı yapacak

    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar judo 57 kiloda Zeynep Çelik, bronz madalya için mücadele edecek.
    • AA
    • 28.08.2021 - 07:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milli judocu Zeynep Çelik, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya maçı yapacak

    Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen judo müsabakalarında Zeynep Çelik, çeyrek finalde Rusya Paralimpik Komitesi'nden Natalia Ovchinnikova ile karşılaştı.

    YARI FİNALDE YENİLDİ, BRONZ MADALYA İÇİN MÜCADELE EDECEK

    Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan Zeynep, rakibini ipponla yenerek adını yarı finale yazdırdı.

    Yarı finalde ise Azerbaycanlı Sevda Valiyeva karşısında ipponla kaybeden milli sporcu, bronz madalya mücadelesi verme hakkı elde etti.

    Zeynep Çelik, bronz madalya maçında Japon Junko Hirose ile TSİ 10.00'dan sonra karşılaşacak.

    DUYGU SON 16'DA ELENDİ

    Öte yandan kadınlar 63 kiloda ise Duygu Çete Artar, son 16 turunda Rusya Paralimpik Komitesi'nden Olga Pozdnysheva'ya ipponla kaybederek elendi.

    Milli judocu Zeynep Çelik, Tokyo Paralimpik Oyunları nda bronz madalya maçı yapacak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir