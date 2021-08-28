- Haberler
- Milli Takımlar Haberleri
- Milli judocu Zeynep Çelik, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya maçı yapacak
Milli judocu Zeynep Çelik, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya maçı yapacak
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar judo 57 kiloda Zeynep Çelik, bronz madalya için mücadele edecek.
- AA
- 28.08.2021 - 07:52
Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen judo müsabakalarında Zeynep Çelik, çeyrek finalde Rusya Paralimpik Komitesi'nden Natalia Ovchinnikova ile karşılaştı.
YARI FİNALDE YENİLDİ, BRONZ MADALYA İÇİN MÜCADELE EDECEK
Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan Zeynep, rakibini ipponla yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Yarı finalde ise Azerbaycanlı Sevda Valiyeva karşısında ipponla kaybeden milli sporcu, bronz madalya mücadelesi verme hakkı elde etti.
Zeynep Çelik, bronz madalya maçında Japon Junko Hirose ile TSİ 10.00'dan sonra karşılaşacak.
DUYGU SON 16'DA ELENDİ
Öte yandan kadınlar 63 kiloda ise Duygu Çete Artar, son 16 turunda Rusya Paralimpik Komitesi'nden Olga Pozdnysheva'ya ipponla kaybederek elendi.