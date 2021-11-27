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    Milli judocular Karma Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü

    Karma Judo Milli Takımı, Karma Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası'nda Almanya'yı 4-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
    • AA
    • 27.11.2021 - 22:51
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    Milli judocular Karma Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü

    Rusya'nın Ufa kentinde 16 ülkenin katılımıyla düzenlenen turnuvada milli takım, bronz madalya elde etti.

    Rusya'yı 4-3 yenerek çeyrek finale çıkan milli takım, Yunanistan'ı da 4-0 yenmeyi başararak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Gürcistan'a 4-2 mağlup olan milliler, bronz madalya mücadelesinde ise Almanya ile eşleşti.

    ALMANYA'YI YENEREK ÜÇÜNCÜ OLDUK

    Almanya'yı 4-1'lik üstünlükle geçen Karma Judo Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu.

    Milli takımı şampiyonada temsil eden sporcular ise şunlar:

    Kadınlar: 57 kilo Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 70 kilo Şeyma Özerler ve Minel Akdeniz, +70 kilo Kayra Sayit ve Kübranur Esir.

    Erkekler: 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 90 kilo Vedat Albayrak ve Mihael Zgank, +90 kilo Mert Şişmanlar.

    Milli judocular Karma Takımlar Avrupa Şampiyonası nda üçüncü #1

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