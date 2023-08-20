Milli judoculardan Zagreb Grand Prix'sinde 4 madalya
AA & Ensonhaber

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'da düzenlenen organizasyon sona erdi.

Kayra Özdemir'den altın madalya

Turnuvanın son gününde Kayra Özdemir, kadınlar +78 kilo finalinde Sırp Milica Zabic'i yenerek altın madalya elde etti.

Mihael Zgank ikinci, Hilal Öztürk üçüncü oldu

Erkekler 90 kiloda Mihael Zgank gümüş madalya alırken, kadınlar +78 kiloda mücadele Hilal Öztürk ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Salih Yıldız bronz madalya kazandı

Organizasyonun ilk gününde erkekler 60 kiloda Türkiye'yi temsil eden Salih Yıldız, bronz madalya kazanmıştı.

Turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, genel klasmanda 4. sırada yer aldı.

Milli judocular'dan Zagreb Grand Prix'sinde 4 madalya
Salih Yıldız
Milli judocular'dan Zagreb Grand Prix'sinde 4 madalya
Mihael Zgank
Milli judocular'dan Zagreb Grand Prix'sinde 4 madalya
Hilal Öztürk ve Kayra Özdemir