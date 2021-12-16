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    Milli kayakçı Sıla Kara'dan Bosna Hersek'te 2 bronz madalya

    Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Bosna Hersek'te düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu Yarışı'nda 2 bronz madalya kazandı.
    • AA
    • 16.12.2021 - 22:42
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    Milli kayakçı Sıla Kara'dan Bosna Hersek'te 2 bronz madalya

    Türkiye Kayak Federasyondan yapılan açıklamaya göre Jahorina Kayak Merkezi'nde organize edilen yarışta Sıla, 2 madalyayla döndü.

    Erkeklerde mücadele eden Bünyamin Çelik ise yarışmayı 15'nci sırada tamamladı.

    "2 BRONZ MADALYA, BİZLERİ SEVİNDİRDİ"

    Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, organizasyonda iki kez kürsüye çıkma başarısı gösteren sporcuları tebrik ederek, "FIS Yarışında sporcumuz Sıla'nın kazandığı 2 bronz madalya bizleri sevindirdi. Bu başarıda emeği geçen antrenörümüz Muhammet Ayaz'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Milli kayakçı Sıla Kara dan Bosna Hersek te 2 bronz madalya #1

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