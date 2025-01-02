AA & Ensonhaber

2017 yılında ailesinin desteğiyle İstanbul'da kick boksla tanışan 18 yaşındaki Şevket Arslan, kısa sürede büyük başarılar elde etti. Türkiye şampiyonlukları ve 2022'de Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalyanın ardından, 2024’te Dünya Kupası ve Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda bronz madalyaları da cebine koydu.

HEDEFİ EKSİK OLAN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Bu yıl büyükler kategorisinde mücadele etmeye hazırlanan Şevket, kasım ayında yapılacak Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda zirveye çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şevket, sadece kick boksla değil, wushu branşında da şampiyonluklar yaşadı. 2023'te wushuda Türkiye ve Balkan şampiyonu olan Şevket, aynı yıl kick boksta da Türkiye dereceleri kazandı ve 2024'te Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Şimdi ise 2025'teki Büyükler Dünya Şampiyonası’na odaklanıyor.

İLK KEZ BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE MÜCADELE EDECEK

İlk kez büyükler kategorisinde yarışacak olan Şevket, bu turnuvaya hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürüyor. "Dünya Şampiyonası'na gidip bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" diyen Şevket, amatör ve profesyonel alanda kendini duyurmayı hedefliyor. Kick boks yaparken yaşadığı rahatlama ve gurur, onu motive eden en önemli faktörlerden biri.

ANTRENÖDÜR GURUR DUYUYOR

Kick boks milli takım antrenörü Emrah Şahanoğlu, Şevket’in İstanbul'da antrenör Necdet Yavuz ile başladığı yolculuğunun ardından Kastamonu'da da başarılarını sürdürdüğünü belirtti. Şahanoğlu, Şevket’in hem kick boks hem de wushu branşlarında elde ettiği şampiyonluklarla gurur duyduklarını ve büyükler kategorisinde de başarılı olacağına inandıklarını söyledi.