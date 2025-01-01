Milli masa tenisçi Görkem Öçal, dünya sıralamasında 6. sırada

AA & Ensonhaber

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) bugün dünya sıralamasını duyurdu.

13 YAŞINDA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Kariyerinde 13 yaş altı tekler Avrupa şampiyonluğuna sahip olan milli sporcu Görkem Öçal, bu büyük başarı ile 2025 yılında düzenlenecek Dünya Masa Tenisi (WTT) turnuvalarına özel davet almayı başardı. Ayrıca, 15 yaş altı Avrupa ve dünya şampiyonalarında seri başı olma avantajını elde etti.

"HEDEFİMİZ, DÜNYADA İLK 3'E GİRMEK"

Yıldız Erkek Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü baba Gökmen Öçal, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı: