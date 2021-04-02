Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu koronavirüse yakalandı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Koronavirüs salgını, sporcuları olumsuz etkelemeye devam ediyor.

Dünya Superbike Şampiyonası öncesi milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da koronavirüse yakalandı.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Türkiye Motosiklet Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, "Dünya Superbike Şampiyonası'nın testleri için İspanya'da bulunan milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu’nun Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testin 2. gününden çekilen sporcumuzun takip ve izolasyon sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlandı” ifadeleri kullanıldı.