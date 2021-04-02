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    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu koronavirüse yakalandı

    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
    • DHA
    • 02.04.2021 - 05:21
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    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu koronavirüse yakalandı

    Koronavirüs salgını, sporcuları olumsuz etkelemeye devam ediyor.

    Dünya Superbike Şampiyonası öncesi milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da koronavirüse yakalandı.

    FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

    Türkiye Motosiklet Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, "Dünya Superbike Şampiyonası'nın testleri için İspanya'da bulunan milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu’nun Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testin 2. gününden çekilen sporcumuzun takip ve izolasyon sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlandı” ifadeleri kullanıldı.

    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu koronavirüse yakalandı #1

    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu koronavirüse yakalandı #2

     

     

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