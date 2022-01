Aksaray'da hobi olarak başladığı okçulukta 3 kez Türkiye şampiyonu olan ve milli takıma seçilen Assıya Yılmazer, Avrupa şampiyonluğu için çalışıyor.

Assıya Yılmazer, 2013 yılında hostes olarak çalıştığı okul servisinde öğrencilerden birisinin babasının ok attığını öğrendi. Öğrencinin velisiyle tanışarak hobi amaçlı ok atmaya başlayan Assıya Yılmazer, okçuluğa artan ilgisiyle kendisini geliştirmeye ve şampiyonluklar elde etmeye karar verdi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA HAZIRLANIYOR

Katıldığı birçok şampiyonada birincilik elde ederek milli takıma kadar yükselen 31 yaşındaki sporcu, 14-19 Şubat'ta Slovenya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı almayı hedefliyor.

Assıya Yılmazer, geçen yıl Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nden mezun olduğunu söyledi.

Milli okçu Assıya Yılmazer, Avrupa şampiyonluğu hedefliyor - VİDEO

HOBİ OLARAK BAŞLADI, YAŞAM KAYNAĞI OLDU

2013 yılında okul servislerinde hostes olarak çalıştığını, bir öğrencinin babasının ok attığını duyduğunu belirten Assıya Yılmazer, şöyle konuştu:

"Ben de merak ettim, birlikte ok atmaya başladık. Durağan bir spor olduğu için ok atmayı her zaman istemişimdir. Haftada bir gün hobi amaçlı ok atmaya giderdim, o şekilde başladım. Ok atmaya sonra iyice alışmıştım ve o yayı satın aldım. Evimin bahçesinde atmaya başladım. Daha sonra antrenör İbrahim Yavuz ile tanıştım. Okçuluğu yapabilmek için ASÜ'yü kazandım. Buraya geldim. Hobi niyetiyle başlamıştım, daha sonra yaşam kaynağım oldu."





SALGIN DÖNEMİNDE EVİNİN BAHÇESİNDE ÇALIŞTI

Assıya Yılmazer, ilk madalyasını 2018 yılında karma takımla Türkiye ikincisi olarak aldığını ifade etti.

2019 yılında Türkiye şampiyonu olduğunu ve ilk altın madalyasını boynuna taktığını anlatan Assıya Yılmazer, "Hemen ardından milli takım kampına seçildim. Ancak çok iyi atamadım. O kampa ilk katılmanın verdiği bir heyecan vardı. Sonucu iyi olmadı ama benim için tecrübe oldu. Pandemi döneminde ok atışlarına ara vermek zorunda kaldık. Ama yine bırakmadım, evin bahçesinde 2 metre teknik atarak kendimi hazır duruma getirdim." ifadelerini kullandı.

3 KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU, HEDEFİ AVRUPA

Assıya Yılmazer, 3 kez Türkiye şampiyonluğunu elde ettiğini, bu gururun ve mutluluğun çok farklı olduğunu dile getirdi.

2022 yılına da çok hızlı başladığını ve yılın ilk salon yarışmasında altın madalya kazandığını vurgulayan Assıya Yılmazer, şunları kaydetti:

"Hemen ardından milli takım seçmesi vardı. Çok zor, gergin ve stresli bir süreçti. Sonunda başarılı olarak milli takıma seçildim. Çok mutlu ve gururluyum. Şubat ayında Slovenya'da Avrupa Şampiyonası var. Orada iyi bir derece elde edebilmek için günümün her saatini antrenmanlara verdim. Günlük ok sayımı artırmaya çalışıyorum. Milli formamızı taşıyacağım için çok mutluyum. Hedefim, Avrupa Şampiyonası'nda bireysel ve takım atışlarını başarılı tamamlayarak o kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'mızı okumak."





ANTRENÖR YAVUZ: "EN BÜYÜK HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR"

Antrenör İbrahim Yavuz ise sporcusunun Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Günde çift antrenman yaparak hazırlandıklarını belirten Yavuz, "Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu. 14-19 Şubat'ta Slovenya'da olacak şampiyona. Bayrağımızı göndere çektirebilmek için tüm çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. En büyük hedefimiz de olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." diye konuştu.