Milli oyuncularımız Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan umutlu

Milli takım kampı için Antalya'ya gelen milli futbolcularımız Ozan Kabak, Enes Ünal ve Kenan Karaman Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan umutlu olduklarını açıkladı.

Kulüplerinde bulunan A Milli Takım aday kadrosunda yer alan oyuncularımız Ozan Kabak, Kenan Karaman ve Enes Ünal milli takım kampı için Antalya’ya geldi.

İstanbul aktarmalı gelen üç oyuncu gece saatlerinde Antalya Havalimanı’na ulaştı.

"ÇOK İYİ BİR TAKIMIZ"

Liverpool’da başarılı bir sezon sürdüren Ozan Kabak, "Her sezon olduğu gibi bu sezon da farklı oldu benim için. Ama güzel geçti, güzel tecrübeler yaşadım. Şimdi mili takımdayım, inşallah burada güzel şeyler yaşarız ve milletimizi gururlandırırız. Gruptaki şansımız yüksek. Çok iyi ve çok genç bir takımız. İnşallah ilk maçtan 1 puan ya da galibiyetle ayrılırsak çok ümitliyim. Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Liverpool’daki geleceği ile ilgili gelen soruya milli takıma odaklandığını belirterek “Ben de bilmiyorum, hayırlısı olsun.” diye cevap verdi.

"KİM OYNARSA TÜRK MİLLETİNİ GURURLANDIRACAK"

Ozan Kabak, milli takımda çok iyi defans oyuncularının olduğunu değerlendirerek "Kesinlikle, turnuva oynuyorsanız defansınız iyiyse her zaman bir adım öndesiniz. Hepimiz formdayız, birbirimizi iyi tanıyoruz, birbirimizi seviyoruz, birbirimizi daha da ileri itiyoruz. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak ve Türk milletini gururlandıracaktır." karşılığını verdi.

"GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"

İyi bir sezon geçirdiğini dile getiren Fortuna Düsseldorf'lu Kenan Karaman, "Sezon iyi geçti. Takım olarak hedeflerimize ulaşamadık. Bundesliga'ya çıkmak istiyorduk ama maalesef olmadı. İyi bir sezon geçirdim, şimdi milli takıma odaklanıyorum. Şansımız çok büyük diye düşünüyorum. Mart ayında çok iyi maçlar çıkardık. İnşallah bu performansı Avrupa Şampiyonası'nda da göstereceğiz ve gruptan çıkacağız." diye konuştu.

"BU ANI BEKLİYORDUK"

Cenk Tosun’un sakatlığı hatırlatılan Getafe’de forma giyen Enes Ünal ise "Burak Ağabey, ben, Kenan var. Halil geldi, Kerem de orada oynayabilir. Çok oyuncumuz var. Kim oynarsa oynasın hepimizin tek görevi elimizden gelenin en iyisini yapmak. Bunu da son ana kadar yapmaya çalışacağız." İfadelerinde bulundu.

En iyisini yapacaklarını dile getiren Ünal, "Heyecan bizim için çok önceden başladı. Bu anı bekliyorduk. Sonunda kamp bizim için başlayacak. İnşallah iyi hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.