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Milli para atlet Aysel Önder, dünya rekoru kırarak finale yükseldi

Milli para atlet Aysel Önder, dünya rekoru kırarak finale yükseldi Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcu Aysel Önder, kadınlar T20 400m elemelerinde 54.96'lık derece yaptı ve dünya rekoru kırarak finalde yarışmaya hak kazandı.