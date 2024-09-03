AA & Ensonhaber
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda heyecan devam ediyor.
Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 400 metre T20 sınıfında elemeler yapıldı.
AYSEL ÖNDER, REKOR KIRARAK FİNALE ÇIKTI
Milli sporcu Aysel Önder, 54.96'lık derecesiyle birinci gelip yeni dünya ve paralimpik rekorunun sahibi olarak adını finale yazdırdı. Önceki dünya rekoru 55.07'yle Hindistan'dan Deephti Jeevanji'ye aitti. Paralimpik rekoru ise 55.18'le ABD'li Breanna Clark'ındı.
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