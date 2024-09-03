Milli para atlet Aysel Önder, gümüş madalya kazandı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcu Aysel Önder, 400 metre T20 yarışında 55.23'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı.

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AA & Ensonhaber

Elemelerdeki 54.96'lık derecesiyle dünya rekoru kıran milli sporcu Aysel Önder, Stade de France'da gerçekleşen kadınlar 400 metre T20 final koşusunda yarıştı.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Finali 55.23'lük dereceyle bitiren Aysel Önder, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Altın madalyayı 55.16'lık derecesiyle Ukrayna'dan Yulia Shuliar kazandı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın kadınlar 400 metre T20 final yarışında gümüş madalya kazanan Aysel Önder'i tebrik etti.

Bakan Bak paylaşımında, "Seninle gurur duyuyoruz Aysel!" sözlerine yer verdi.

TÜRKİYE'NİN MADALYA SAYISI 12 OLDU

Bu madalyayla Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12'ye yükseldi.