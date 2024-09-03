AA & Ensonhaber
Elemelerdeki 54.96'lık derecesiyle dünya rekoru kıran milli sporcu Aysel Önder, Stade de France'da gerçekleşen kadınlar 400 metre T20 final koşusunda yarıştı.
GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
Finali 55.23'lük dereceyle bitiren Aysel Önder, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Altın madalyayı 55.16'lık derecesiyle Ukrayna'dan Yulia Shuliar kazandı.
BAKAN BAK'TAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın kadınlar 400 metre T20 final yarışında gümüş madalya kazanan Aysel Önder'i tebrik etti.
Bakan Bak paylaşımında, "Seninle gurur duyuyoruz Aysel!" sözlerine yer verdi.
TÜRKİYE'NİN MADALYA SAYISI 12 OLDU
Bu madalyayla Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12'ye yükseldi.
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