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    Milli para dansçı Barış Bayraktar'dan altın madalya

    Milli para dansçı Barış Bayraktar, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Para Dance Polish Open Turnuvası'nda altın madalya kazandı.
    • AA
    • 13.10.2021 - 00:15
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    Milli para dansçı Barış Bayraktar'dan altın madalya

    Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Barış Bayraktar, tekerlekli sandalye dans sporu yarışmasında tek erkekler serbest stil kategorisinde birincilik elde etti.

    SPORCULARIMIZIN TÜMÜ KOTA ALDI

    Türkiye'nin Dünya Şampiyonası öncesi 7 sporcu ile yer aldığı son kota yarışmasında millilerin tümü kota aldı.

    DİĞER SPORCULARIMIZ

    Turnuvada, milli sporcular Nezihe Koçak Ünal/Abdül Kadir Ünal klas 1 duo latin kategorisinde ikincilik elde etti. Hüseyin Ayyıldız ise serbest stilde 7. olurken, Yeliz Güllü serbest stilde 12. olarak Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandı.

    Milli para dansçı Barış Bayraktar dan altın madalya #1

    Milli para dansçı Barış Bayraktar dan altın madalya #2

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