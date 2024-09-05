Milli para judocu Cahide Eke olimpiyat üçüncüsü Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para judocu Cahide Eke, kadınlar J2 48kg bronz madalya maçında Alman rakibi Isabell Thal'ı ippon ile mağlup ederek bronz madalya kazandı.

DHA

Milli para judocu Cahide Eke, kadınlar J2 48kg bronz madalya maçında Almanya'dan Isabell Thal ile karşı karşıya geldi. Rakibini ippon ile mağlup eden Cahide Eke, bronz madalyanın sahibi oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bronz madalya kazanan milli para judocu Cahide Eke'yi tebrik etti. Bakan Bak mesajında, "Paris2024 Paralimpik Oyunları para judoda günün ikinci madalyasını ülkemize kazandıran milli sporcumuz Cahide Eke’yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)