Milli para okçular Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'ndan gümüş madalya Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli para okçular Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan klasik yay karışık takımı, gümüş madalya kazandı.

DHA

Milli para okçular Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu, klasik yay karışık takım finalinde İtalya'ya karşı mücadele verdi. Zorlu geçen karşılaşmanın ardından İtalya'ya yenilen milli sporcularımız, turnuvayı gümüş madalya ile tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gümüş madalya kazanan milli para okçular Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'nu tebrik etti. Bakan Bak mesajında, "Paris2024 Paralimpik Oyunları’nda büyük bir başarıya imza atan milli okçularımız Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'nu gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)