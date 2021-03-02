Milli pentatlet İlke Özyüksel, Modern Pentatlon Salon Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken, kendisine ait dünya rekorunu da geliştirdi.

Son yıllarda bireysel sporlarda milli atletlerin uluslarası başarıları hepimizin yüzünü güldürüyor.

Milli pentatlet İlke Özyüksel'in, Macaristan'daki turnuvada ikinci olmasına rağmen Laser Run'da kendisine ait dünya rekorunu geliştirmesi de yeni bir övünç kaynağı oldu.

İLKE ÖZYÜKSEL İKİNCİ OLDU

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun internet sitesinde yapılan açıklamada; Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Modern Pentatlon Salon Şampiyonası’nın kadınlar kategorisinde yarışan İlke Özyüksel; yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış yarışlarında 1400 puan toplayarak ikinci oldu.

Milli pentatlet İlke Özyüksel'den dünya rekoru-Video

LASER RUN'DA REKORU KAPTIRMADI

Laser Run’da (atış ve koşu) önemli bir başarıya imza atan milli sporcu, 11.20.29’luk derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Sesim Alpuğan ise 1253 puan topladı ve şampiyonayı 31’inci sırada tamamladı.

BUĞRA ÜNAL FİNALDE

Macaristan Modern Pentatlon Salon Şampiyonası, bugün gerçekleştirilecek erkekler finali ile tamamlanacak. Yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış sıralamasıyla yapılacak erkekler finalinde Buğra Ünal, Türkiye'yi temsil edecek.