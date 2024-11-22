Milli sporcu Elif Sude Akgül, Avrupa şampiyonu

AA & Ensonhaber
Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilen Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde 4 farklı sıklette mücadeleler yapıldı.
ELİF SUDE AVRUPA ŞAMPİYONU
Kadınlar 49 kiloda ringe çıkan Elif Sude Akgül, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.
ŞAMPİY3 GÜNDE 10 MADALYA İLE LİDERİZ
Türkiye, üç günün sonunda toplamda 6 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak, 10 madalyaya ulaşarak ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.
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