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    Milli sporcu Oğuzhan Tüzün'den altın madalya

    ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda milli sporcu Oğuzhan Tüzün birinci oldu.
    • AA
    • 12.03.2022 - 22:44
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    Milli sporcu Oğuzhan Tüzün'den altın madalya

    Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen organizasyonda Oğuzhan Tüzün, trap erkekler final etabında 31 puan elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

    DİĞER SPORCULARIMIZ

    Sıralama müsabakasını Murat İlbilgi 117 puanla 10'uncu, Nedim Tolga Tunçer 113 puanla 37'nci ve Yavuz İlnam 109 puanla 65'inci sırada tamamladı.

    Trap kadınlar kategorisinde ise Rümeysa Pelin Kaya 108 puanla 20'nci, Safiye Sarıtürk 100 puanla 37'nci sırada organizasyonu tamamladı.

    Milli sporcu Oğuzhan Tüzün den altın madalya #1

    Milli sporcu Oğuzhan Tüzün den altın madalya #2


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