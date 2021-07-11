Milli sporcular 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Milli sporcular 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda üçüncü oldu

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Ümit Erkekler (BM2) Milli Takımı'ndan Kaan Yılmaz Aydın ve Aydın İnanç Şahin, bronz madalya kazandı.

Çekya'nın Racice şehrinde devam eden şampiyonada BLW2 kategorisinde Ebru Akınal ve Nigar Hatun Demiroğlu dördüncü, BLM 4x kategorisinde Samet Kaban, Enes Gök, Şefik Çakmak ve Denizhan Aydın ise beşinci oldu.

Şampiyonanın son günü yarın, BLW 2x kategorisinde Mervenur Uslu ve Elis Özbay madalya mücadelesi verecek.