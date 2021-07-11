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    Milli sporcular 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda üçüncü oldu

    23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Ümit Erkekler (BM2) Milli Takımı'ndan Kaan Yılmaz Aydın ve Aydın İnanç Şahin, bronz madalya kazandı.
    • AA
    • 11.07.2021 - 01:32
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    Milli sporcular 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda üçüncü oldu

    Çekya'nın Racice şehrinde devam eden şampiyonada BLW2 kategorisinde Ebru Akınal ve Nigar Hatun Demiroğlu dördüncü, BLM 4x kategorisinde Samet Kaban, Enes Gök, Şefik Çakmak ve Denizhan Aydın ise beşinci oldu.

    Şampiyonanın son günü yarın, BLW 2x kategorisinde Mervenur Uslu ve Elis Özbay madalya mücadelesi verecek.

    Milli sporcular 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası nda üçüncü oldu #1

    Milli sporcular 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası nda üçüncü oldu #2

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