Milli sporculardan EYOF 2025'te 9 madalya

Türkiye’yi Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF 2025)’nde temsil eden milli yüzücü Arel Gültekin, 200 metre kelebek yüzmede 2:00.33’lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun açıklamasına göre, EYOF 2025’te milli kadın sporculardan Ela İşcan da 200 metre kurbağalamada 2:30.80’lik performansıyla gümüş madalyayı kazandı. Böylece Türkiye, yüzme branşında ilk, oyunlarda ise toplamda dördüncü altın madalyasına ulaştı.

Milli sporcuların oyunlardaki toplam madalya sayısı ise 9’a yükseldi.

TEKVANDO BRANŞI

Aynı organizasyonda tekvando branşında erkekler 48 kiloda Altuğ Gesge altın madalya kazandı. Kızlar 49 kiloda Zeynep Duru Kokoç gümüş madalya ile kürsüde yer alırken, kızlar 44 kiloda Damla Nur Yılmaz bronz madalyayı aldı. Ayrıca badminton dalında Elif Rana Yemişen de tek kızlar kategorisinde bronz madalya elde etti.