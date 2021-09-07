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    Milli Takım, Hollanda'ya farklı yenildi

    Milli Takım, Hollanda'ya farklı yenildi

    A Milli Takım, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olarak grupta 3. sıraya geriledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 23:38
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 08:50
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    A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda deplasmanına çıktı.

    Maça kötü başlayan Milliler, henüz ilk dakikada Klassen'in golüyle 1-0 geriye düştü.

    Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan Hollanda, 16. dakikada Depay ile farkı 2'ye çıkardı.

    İlk yarının sonlarına doğru pozisyonlar üreten Hollanda, yine Depay'la 3. golü buldu ve ilk yarı Hollanda'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    İlk yarıda Çağlar Söyüncü de ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Milli Takım maçın geri kalanına 10 kişi devam etti.

    Milli Takım, Hollanda ya farklı yenildi #1

    HOLLANDA 6 GOLLE GALİP

    İkinci yarıda da iyi bir performans sergilemeyen Milli Takım karşısında Hollanda, 54. dakikada Depay ve 80. dakikada Til'in golüyle farkı 5'e çıkardı son dakikada Malen 6-0 yaptı skoru.

    90+2. dakikada Cengiz Ünder 1 gola atsa da Milli Takım 6-1 mağlup oldu.

    Hollanda bu skorla grupta liderliğe yükselirken, Milli Takım 3. sıraya geriledi.

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    Milli Takım, Hollanda ya farklı yenildi #3

    Milli Takım, Hollanda ya farklı yenildi #4

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