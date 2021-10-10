Milli Takım, Riga'da yürüyüş yaptı

Milli Takım, Riga'da yürüyüş yaptı

Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım, dün Riga'ya gitti. Milliler, akşam antrenmanı öncesi Riga'da sabah yürüyüşü yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile karşılaşacak.

Yarın oynanacak mücadele öncesi Milliler, Riga'ya gitti.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Letonya'nın başkenti Riga'daki uluslararası havalimanına indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.





RİGA'DA YÜRÜYÜŞ

Bu sabah Milli Takım kafilesi Riga'da yürüyüşe çıktı. Yürüyüşte oyuncular, kendi aralarında sohbet ederek keyifli vakit geçirdi.

Milliler akşam bir antrenman daha gerçekleştirecek.



