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    Milli Takım, Riga'da yürüyüş yaptı

    Milli Takım, Riga'da yürüyüş yaptı

    Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım, dün Riga'ya gitti. Milliler, akşam antrenmanı öncesi Riga'da sabah yürüyüşü yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 13:45
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    A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile karşılaşacak.

    Yarın oynanacak mücadele öncesi Milliler, Riga'ya gitti.

    Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Letonya'nın başkenti Riga'daki uluslararası havalimanına indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

    Milli Takım, Riga da yürüyüş yaptı #1

    RİGA'DA YÜRÜYÜŞ

    Bu sabah Milli Takım kafilesi Riga'da yürüyüşe çıktı. Yürüyüşte oyuncular, kendi aralarında sohbet ederek keyifli vakit geçirdi.

    Milliler akşam bir antrenman daha gerçekleştirecek.

    Milli Takım, Riga da yürüyüş yaptı #2

    Milli Takım, Riga da yürüyüş yaptı #3

    Milli Takım, Riga da yürüyüş yaptı #4

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