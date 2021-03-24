Milli takıma çağrılmayan Mert Hakan: Asla pes etmem

Beşiktaş derbisinde yedekte oturan ve milli takımın aday kadrosuna da dahil edilmeyen Mert Hakan Yandaş, savaşmaya devam edeceğini söyledi.

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Mert Hakan Yandaş, milli takımdan davet gelmemesinin üzüntüsünü yaşıyor.

"ASLA PES ETMEM"

26 yaşındaki futbolcu, "Hem Fenerbahçe'ye kalan maçlarda en iyi şekilde katkı vermek hem de Milli formayı yeniden giymek için sonuna kadar savaşacağım. Asla pes etmem. Sıkı bir şekilde çalışmalarımı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerde bu sezon 28 maça çıkan Mert Hakan, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.