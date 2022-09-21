Milli Takım'da eğlenceli anlar

Lüksemburg maçına hazırlanan A Milli Takım'da oyuncuların eğlenceli anları kameralara yansıdı.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında yarın Lüksemburg ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak. Maçta aynı ülkeden Benjamin Brand VAR, Marco Achmüller AVAR görevi üstlenecek.

Gruptaki diğer karşılaşmada Litvanya, Faroe Adaları'nı saat 21.45'te konuk edecek.

Oyuncuların keyifli anları kameralara yansıdı

Karşılaşma öncesi Milliler, son hazırlıklarını sürdürüyor. Stefan Kuntz önderliğinde hazırlanan Milli Takım, bireysel ve takım çalışmalarını sürdürüyor.

Lüksemburg maçına hazırlanan Milliler'de keyifler yerinde. Oyuncular arasında yaşanan keyifli anlar kameralara yansıdı.