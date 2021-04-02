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    Milli Takım'da koronavirüs vakaları artıyor

    Milli Takım'da koronavirüs vakaları artıyor

    2022 Dünya Kupası Elemeleri'nden dönen milli futbolculardan 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 17:01
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    Türkiye A Milli Takımı 2022 Dünya Kupası Elemeri'nde 3 maçta 2 galibiyet alarak 7 puan topladı.

    Oynadığı futbolla göz dolduran milli takım hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası için bizleri şimdiden heyecanlandırdı.

    10 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF

    Koronavirüs nedeniyle oynanan maçlar her ne kadar tedbir alınarak düzenlense de virüsü engellemeye yetmedi.

    Milli aradan dönen futbolcuların bazıları ne yazık ki koronavirüse yakalandı. Koronavirüse yakalanan isimlerin sayısı 10'a yükseldi.

    Milli Takım da koronavirüs vakaları artıyor #1

    KORONAVİRÜSE YAKALANAN FUTBOLCULAR

    Koronavirüse yakalanan isimler ise şöyle;

    İrfan Can Kahveci

    Nazım Sangare

    Cenk Tosun

    Dorukhan Toköz

    Emre Kılınç

    Taylan Antalyalı

    Merih Demiral

    Kaan Ayhan

    Kenan Karaman

    Zeki Çelik

    Milli Takım da koronavirüs vakaları artıyor #2

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