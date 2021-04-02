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Milli Takım'da koronavirüs vakaları artıyor
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nden dönen milli futbolculardan 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 02.04.2021 - 17:01
Türkiye A Milli Takımı 2022 Dünya Kupası Elemeri'nde 3 maçta 2 galibiyet alarak 7 puan topladı.
Oynadığı futbolla göz dolduran milli takım hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası için bizleri şimdiden heyecanlandırdı.
10 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF
Koronavirüs nedeniyle oynanan maçlar her ne kadar tedbir alınarak düzenlense de virüsü engellemeye yetmedi.
Milli aradan dönen futbolcuların bazıları ne yazık ki koronavirüse yakalandı. Koronavirüse yakalanan isimlerin sayısı 10'a yükseldi.
KORONAVİRÜSE YAKALANAN FUTBOLCULAR
Koronavirüse yakalanan isimler ise şöyle;
İrfan Can Kahveci
Nazım Sangare
Cenk Tosun
Dorukhan Toköz
Emre Kılınç
Taylan Antalyalı
Merih Demiral
Kaan Ayhan
Kenan Karaman
Zeki Çelik