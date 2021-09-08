Milli Takım’da Şenol Güneş’in yerine yeni isimler gündemde

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya karşı aldığı 6-1'lik yenilgi, Şenol GÜneş'in sorgulanmasına neden olurken, Yılmaz Vural dahil yeni hoca adaylarını da gündeme getirdi.

Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri devam ediyor.

6. maçların oynandığı haftada, A Milli Futbol Takımımız'ın yer aldığı G grubundaki karşılaşmalar tamamlandı.

A Milliler, Hollanda karşısında 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup olurken, Norveç'in de Cebelitarık'ı 5-1 yenmesiyle grupta 3. sıraya geriledik.

HOLLANDA HEZİMETİ TEPKİLERE NEDEN OLDU

Hollanda ile ilk maçımızda 4-2 gibi sürpriz görünen bir başarıya imza atmamız ümit verici görülse de, sonraki maçlarda gelgitlerin yaşanması, istikrar eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Özellikle ilk maçın hırsıyla kendi sahasında bilenen Hollanda'nın böyle bir skorla kazanması şaşırtıcı olmasa da, A Milli Takımımız'ın bu kadar kötü bir performans sergilemesi büyük hayal kırıklığı ve tepkilere neden oldu.

ŞENOL GÜNEŞ'E ELEŞTİRİLER YÜKSELDİ

Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki kötü performansın da etkisiyle eleştirilerin odağındaki isim, teknik direktör Şenol Güneş, sorumluluğun kendinde olduğunu vurgulamaya devam etse de bazı futbol otoriteleri, çok geç olmadan Güneş'in yerine yeni hoca adaylarına bakılması taraftarı.

İLLE DE FATİH TERİM YA DA ŞENOL GÜNEŞ Mİ

Okan Buruk, Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay, Fatih Terim, hatta Jan Olde Riekering gibi yabancı hocaların da konuşulduğu sırada Yılmaz Vural'In simi pek bahis olmuyor.

YILMAZ VURAL NEDEN OLMASIN

Halbuki Yılmaz Vural'ın hocalık kariyerine bakıldığında, Türkiye'de irili ufaklı birçok futbol kulübünü çalıştırdığı, bazılarına şampiyonluk bile yaşatarak Süper Lig'e çıkardığı bir gerçek.

Yılmaz Hoca'nın da uzun zamandan beri gönlünde Milli Takım hocalığı yapmak var.

Futbolseverlerin görüşü, kendine has başarıları, hırslı ve renkli kişiliği ile Yılmaz Vural'a da Milli Takım'da bir şans verilmesi yönünde.