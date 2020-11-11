A Milli Takımımız, Hırvatistan ile berabere kaldı

A Milli Takımımız, Hırvatistan ile berabere kaldı

A Milli Takımımız, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı. Zorlu maçta gollerimizi penaltıdan Cenk, Deniz Türüç ve Cengiz Ünder kaydetti.

A Milli Futbol Takımımız hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

GOL DÜELLOSUNDAN GALİP ÇIKMADI

Vodafone Park'ta oynanan mücadele gol yağmuruna sahne oldu ve 3-3 sona erdi.

A Milli Takımımızın gollerini 23. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 41. dakikada Deniz Türüç ve 58. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Hırvatistan'ın sayıları ise 32'de Budimir, 53'te Pasalic ve 56'da Brekalo'dan geldi.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 ve 18 Kasım tarihlerinde sırasıyla Rusya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

CANER ERKİN ASİSTLE DÖNDÜ

A Milli Takım'a geri dönen Caner Erkin, 41. dakikada Deniz Türüç'ün golünde asisti yaparken, A Milli Takım formasıyla Eylül 2015'teki Hollanda maçının ardından ilk asistini yapmış oldu.

4 OYUNCU SAKAT

Milli takımda sakatlıkları bulunan 4 isim, maç kadrosunda yer almadı.

Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Kenan Karaman ve Mahmut Tekdemir, sakatlıkları sebebiyle Hırvatistan maçının kadrosuna alınmadı.





KAAN AYHAN VE MERT MÜLDÜR YOK

İtalyan yerel sağlık makamlarının uyguladığı koronavirüs kaynaklı prosedürlerin tamamlanmasını beklemeleri gerektiği için milli takım kampına bugün katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür de maç kadrosuna alınmadı.

Kaan ve Mert, İtalya'nın Sassuolo takımında kariyerlerini sürdürüyor.





VIDA VE MELNJAK İLK 11'DE

Kariyerlerini Türkiye'de sürdüren Hırvatistan Milli Takımı oyuncuları Domagoj Vida ve Dario Melnjak, ay-yıldızlı ekibe karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş forması giyen Vida, Hırvatistan'ın takım kaptanı olarak sahada yer aldı. Rizespor'da kariyerini sürdüren Melnjak da sol bekte görev yaptı.

SON 8 MAÇTA 6 BERABERLİK

Öte yandan A Milli Takımımız, oynadığı son 8 maçta sadece Andorra'yı mağlup edebildi.

Türkiye 3-3 Hırvatistan

Türkiye 2-2 Sırbistan

Türkiye 1-1 Rusya

Türkiye 3-3 Almanya

Türkiye 0-1 Macaristan

Türkiye 2-0 Andorra

Türkiye 0-0 İzlanda

Türkiye 1-1 Fransa

(Ev sahibi-deplasman karışık sıralanmıştır)