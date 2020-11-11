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- A Milli Takımımız, Hırvatistan ile berabere kaldı
A Milli Takımımız, Hırvatistan ile berabere kaldı
- Haber Merkezi
- 11.11.2020 - 22:36
- Güncelleme : 12.11.2020 - 08:45
A Milli Futbol Takımımız hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.
GOL DÜELLOSUNDAN GALİP ÇIKMADI
Vodafone Park'ta oynanan mücadele gol yağmuruna sahne oldu ve 3-3 sona erdi.
A Milli Takımımızın gollerini 23. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 41. dakikada Deniz Türüç ve 58. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Hırvatistan'ın sayıları ise 32'de Budimir, 53'te Pasalic ve 56'da Brekalo'dan geldi.
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 ve 18 Kasım tarihlerinde sırasıyla Rusya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
CANER ERKİN ASİSTLE DÖNDÜ
A Milli Takım'a geri dönen Caner Erkin, 41. dakikada Deniz Türüç'ün golünde asisti yaparken, A Milli Takım formasıyla Eylül 2015'teki Hollanda maçının ardından ilk asistini yapmış oldu.
4 OYUNCU SAKAT
Milli takımda sakatlıkları bulunan 4 isim, maç kadrosunda yer almadı.
Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Kenan Karaman ve Mahmut Tekdemir, sakatlıkları sebebiyle Hırvatistan maçının kadrosuna alınmadı.
KAAN AYHAN VE MERT MÜLDÜR YOK
İtalyan yerel sağlık makamlarının uyguladığı koronavirüs kaynaklı prosedürlerin tamamlanmasını beklemeleri gerektiği için milli takım kampına bugün katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür de maç kadrosuna alınmadı.
Kaan ve Mert, İtalya'nın Sassuolo takımında kariyerlerini sürdürüyor.
VIDA VE MELNJAK İLK 11'DE
Kariyerlerini Türkiye'de sürdüren Hırvatistan Milli Takımı oyuncuları Domagoj Vida ve Dario Melnjak, ay-yıldızlı ekibe karşı ilk 11'de sahaya çıktı.
Beşiktaş forması giyen Vida, Hırvatistan'ın takım kaptanı olarak sahada yer aldı. Rizespor'da kariyerini sürdüren Melnjak da sol bekte görev yaptı.
SON 8 MAÇTA 6 BERABERLİK
Öte yandan A Milli Takımımız, oynadığı son 8 maçta sadece Andorra'yı mağlup edebildi.
Türkiye 3-3 Hırvatistan
Türkiye 2-2 Sırbistan
Türkiye 1-1 Rusya
Türkiye 3-3 Almanya
Türkiye 0-1 Macaristan
Türkiye 2-0 Andorra
Türkiye 0-0 İzlanda
Türkiye 1-1 Fransa
(Ev sahibi-deplasman karışık sıralanmıştır)