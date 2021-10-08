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    Milli Takımımız, Norveç'le berabere kaldı

    Milli Takımımız, Norveç'le berabere kaldı

    Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç'i ağırlayan A Milli Takım, evinde 1-1 beraberlikle ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2021 - 23:39
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 23:45
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    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Norveç'i konuk etti.

    Ay-yıldızlı ekibimizin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı olan mücadele Kadıköy'de oynandı.

    Maça hızlı başlayan Milli Takım, 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

    İlk yarının sonlarına doğru baskısını artıran Norveç, 41. dakikada Thorstvedt'in golüyle durumu 1-1'e getirdi.

    İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve devre arasına 1-1'lik beraberlikle gidildi.

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    SONUNU GETİREMEDİK

    İkinci yarıya baskılı başlayan Milli Takımımız, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar yarattı.

    Maçta başka gol sesi çıkmadı ve A Milli Takım, Norveç'le 1-1 berabere kaldı.

    Bu skorla Milli Takım puanını 12'ye, Norveç ise puanını 14'e yükseltti.

    A Milli Takım bir sonraki maçını 11 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te Letonya ile oynayacak.

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