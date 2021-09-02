Milli Takım'ın yediği son saniye golünde Altay detayı

Vodafone Park'ta Karadağ ile 2-2 berabere kalan A Milli Takım'da 90+7'de yenilen şok gol öncesi yaşananlar karşılaşmaya damga vurdu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Türkiye, 2 farklı öne geçtiği maçta Karadağ’la 2-2 berabere kaldı.

90+7. dakikada serbest vuruştan yediğimiz golde milli kaleci Altay’ın bağırarak ısrarlı bir şekilde 4’lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3’lü baraj kurması karşılaşmaya damga vurdu.

4 KİŞİ DİYE BAĞIRDI AMA…

Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı’nın golleriyle 2-0 öne geçen ay yıldızlılar tempoyu düşürdüğü karşılaşmada Karadağ’ın 90+7’deki beraberlik golüyle 2 puandan oldu.

Serbest vuruştan yediğimiz gol öncesi ortaya çıkan ayrıntı ise gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Karadağ’da Risto Radunovic’in kullanacağı frikik öncesi Şenol Güneş’in ilk 11’de şans verdiği kalecimiz Altay Bayındır ısrarlı bir şekilde eliyle 4 işareti yaparak baraj için takım arkadaşlarına sesini duyurmaya çalıştı.

RADUNOVİC BARAJI AŞINCA OLANLAR OLDU

Maçın son dakikalarındaki o pozisyon saniye saniye ekranlara yansıdı ancak baraj Altay’ın istediği gibi 4 kişilik değil 3 kişilik kuruldu.

Karadağ o barajı Radunovic ile aşarak Altay’ı kapattığı köşeden avladı ve 90+7’de skoru 2-2’ye getirdi. Milli Takım’ın yaşadığı konsantrasyon kaybı ve yenilen bu gol maçın önüne geçti.

ALTAY: FRİKİKTE BİR ANLAŞMAZLIK OLDU

Yaşanan bu ilginç pozisyon ve kaybedilen 2 puan nedeniyle sosyal medyada oldukça fazla konuşulurken milli futbolculara eleştiriler yapıldı. Maçın ardından pozisyonla ilgili açıklama yapan Altay Bayındır şu ifadeleri kullandı:

“Frikikte 3 kişilik bir baraj oldu. Orada bir anlaşmazlık oldu. Golleri açıp izleyeceğiz. Tecrübe oldu hepimiz için ama bu seviyede tecrübeye de gerek yok. Üzgünüz. Devam edeceğiz. Bizler profesyoneliz. Hatalarımızı doğrularımızı içeride tartışacağız. Biz hocamızla ne gerekiyorsa konuşacağız. Maç içinde her şey olabiliyor. Seyirci sesinden fazla diyalog da kuramıyorsun. Anlaşmazlıklar da olabiliyor. Grup lideriyiz. Üzüldük. Üzüntüyü bu akşam da bırakıp yarın önümüzdeki maça motive olup yolumuza devam edeceğiz.”