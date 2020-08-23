Milli takımlarda görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Hami Mandıralı ve Tolunay Kafkas'a milli takımlarda yeni görevler verildiğini duyurdu.

A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in isteği üzerine yapılanmaya giden Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımlar bünyesine yeni isimler kazandırdı.

Oğuz Çetin, Rüşü Reçber, Hami Mandıralı ve Tolunay Kafkas'la anlaşan federasyon, görev dağılımını resmi internet sitesinden duyurdu.

OĞUZ ÇETİN, FUTBOL GELİŞİM DİREKTÖRÜ OLDU

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit (U21) Milli Takımı'nda yeni görevlendirmelerde bulunuldu. Buna göre; Oğuz Çetin TFF Futbol Gelişim Direktörü, Tolunay Kafkas Ümit (U21) Milli Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu, Rüştü Reçber TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı, Hami Mandıralı da A ve Ümit (U21) Milli Takımları Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü oldu." ifadelerine yer verildi.