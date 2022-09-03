Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
366.589
-0.19%
BTXN Coin
4.68
-1.68%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 24 C

    Milli tekvandocu Merve Dinçel'den Paris'te gümüş madalya

    Milli tekvandocu Merve Dinçel, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen 2022 Dünya Grand Prix Müsabakaları'nın ilk gününde gümüş madalya kazandı.
    • 03.09.2022 - 05:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milli tekvandocu Merve Dinçel'den Paris'te gümüş madalya

    Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da kota puanı veren organizasyonda 49 kiloda Merve Dinçel'in gümüş madalya alarak kürsüye çıktığı aktarıldı.

    5 sporcu madalya için tatamiye çıkacak

    AA'nın haberine göre; organizasyonun ikinci gününde bugün 3 sıklette 5 Türk sporcunun madalya kazanmak için tatamiye çıkacağı kaydedildi.

    Milli tekvandocu Merve Dinçel den Paris te gümüş madalya #1


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Mehmet Kasapoğlu: 415 bin genç KYK yurtlarına başvuru yaptı
    Gündem

    Mehmet Kasapoğlu: 415 bin genç KYK yurtlarına başvuru yaptı

    4 teröristin öldürüldüğü alanda mühimmat ele geçirildi
    Gündem

    4 teröristin öldürüldüğü alanda mühimmat ele geçirildi

    Görüş Bildir