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Milli tekvandocu Merve Dinçel'den Paris'te gümüş madalya
Milli tekvandocu Merve Dinçel, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen 2022 Dünya Grand Prix Müsabakaları'nın ilk gününde gümüş madalya kazandı.
- 03.09.2022 - 05:32
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da kota puanı veren organizasyonda 49 kiloda Merve Dinçel'in gümüş madalya alarak kürsüye çıktığı aktarıldı.
5 sporcu madalya için tatamiye çıkacak
AA'nın haberine göre; organizasyonun ikinci gününde bugün 3 sıklette 5 Türk sporcunun madalya kazanmak için tatamiye çıkacağı kaydedildi.