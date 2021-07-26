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    Milli tekvandocu Nur Tatar Tokyo'da çeyrek finalde

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 3. gününde 67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar, çeyrek finale yükseldi
    • AA
    • 26.07.2021 - 05:26
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    Milli tekvandocu Nur Tatar Tokyo'da çeyrek finalde

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tatamiye çıkan 2 olimpiyat madalyalı milli tekvandocu, son 16 turunda Nijeryalı Elizabeth Oluchi Anyanacho ile karşılaştı.

    NUR TATAR ÇEYREK FİNALDE

    Müsabakanın ilk raundu 1-1 beraberlikle sona ererken ikinci raundu 2-1, son raundu da 9-5 alan Nur Tatar, toplam skorda 12-7 üstünlük kurarak çeyrek finale adını yazdırdı.

    Nur, çeyrek finalde TSİ 08.00'de ABD'li Paige McPherson ile mücadele edecek.

    Milli tekvandocu Nur Tatar Tokyo da çeyrek finalde #1

    Milli tekvandocu Nur Tatar Tokyo da çeyrek finalde #2

    Milli tekvandocu Nur Tatar Tokyo da çeyrek finalde #3

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