Milli tekvandoculardan Avrupa'da 6 madalya daha Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı. Milli sporcu Enbiya Taha Biçer Avrupa şampiyonu oldu.

İHA

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye’yi tekvando ve para tekvandoda 4’er olmak üzere 8 sporcu temsil etti.

Tekvandocular 1 altın, 2 gümüş madalya kazanırken, para tekvandocular ise günü 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Enbiya Taha Biçer Avrupa Şampiyonu

Erkekler 87 kiloda mücadele eden Enbiya Taha Biçer, rakiplerini geçerek kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı. 23 yaşındaki sporcu, son Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanmıştı.

Kadınlarda 2 gümüş madalya

Kadınlar 53 kiloda Zeynep Taşkın ve +73 kiloda Nafia Kuş Aydın da Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran isimler oldu. 21 yaşındaki Zeynep Taşkın, ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda madalya sevinci yaşarken, tecrübeli sporcu Nafia Aydın Kuş, 4. kez bir Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile ayrıldı.

Para tekvandoda 2 gümüş bir bronz başarı

Para tekvando müsabakalarında ise erkekler K44 63 kiloda Mahmut Bozteke ile kadınlar K44 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, aynı kiloda Lütfiye Özdağ bronz madalya kazandı.

Türkiye, iki gün sonunda toplam madalya sayısını 2 altın, 8 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 12’ye yükseltti.

Şampiyonanın üçüncü gününde 4 tekvandocu ve 6 para tekvandocu madalya mücadelesi yapacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)