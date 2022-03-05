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    Milli wushucu Beyzanur Karakaya Dünya Şampiyonu

    Milli wushucu Beyzanur Karakaya Dünya Şampiyonu

    Antalya'da düzenlenen Aiko-Aif Ashihara Dünya Şampiyonası'nda milli wushucu Beyzanur Karakaya altın madalya kazandı.
    • AA
    • 05.03.2022 - 02:14
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 02:17
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    Uzak Doğu sporlarında Türkiye adına bir sporcumuz daha uluslararası başarıya imza attı.

    Ankara EGO Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen Aiko-Aif Ashihara Dünya Şampiyonası'nda, 50 kiloda yarışan Beyzanur Karakaya finale çıktı.

    ALMAN RAKİBİNİ YENEREK DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

    Milli sporcu finalde karşılaştığı Alman rakibi Anna Lisa'yı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

    Milli wushucu Beyzanur Karakaya Dünya Şampiyonu - VİDEO

    ESRA JANSET'TEN GÜMÜŞ MADALYA

    Aynı klasmanda yarışan 60 kiloda yarışan Esra Janset Alıç ise Kazak rakibine finalde elenerek dünya ikinciliğini elde etti.

    Milli wushucu Beyzanur Karakaya Dünya Şampiyonu #1

    Milli wushucu Beyzanur Karakaya Dünya Şampiyonu #2

    Milli wushucu Beyzanur Karakaya Dünya Şampiyonu #3

    Milli wushucu Beyzanur Karakaya Dünya Şampiyonu #4

    Milli wushucu Beyzanur Karakaya Dünya Şampiyonu #5


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