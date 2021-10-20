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    Milli yelkenci Ejder Ginyol Dünya Şampiyonu

    Milli yelkenci Ejder Ginyol, İtalya'da düzenlenen Formula Kite Dünya Şampiyonası'nda master kategorisinde şampiyon oldu.
    • AA
    • 20.10.2021 - 05:24
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    Milli yelkenci Ejder Ginyol Dünya Şampiyonu

    Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'da Torregrande'de gerçekleşen şampiyonada Ankara Yelken Kulübünün sporcusu Ejder Ginyol'un master kategorisinde dünya şampiyonu olduğu belirtildi.

    GENEL KLASMAN

    Milli sporcunun erkekler genel klasmanda 31. olduğu, Derin Cem Baba'nın 71, Kaan Özsan'ın 76, Sarp Bulut'un ise 87. sırada yarışı tamamladığı aktarıldı.

    Kadınlar kategorisinde ise Derin Atakan'ın 36, Derin Deniz Sorguç'un 39, Merve Ceylan'ın 41, Yağmur Tuna'nın ise 43. olduğu kaydedildi.

    Milli yelkenci Ejder Ginyol Dünya Şampiyonu #1

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