Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Dünya Şampiyonası'nda finalde

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden 15. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda finalist oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de bugün başlayan ve 21 Aralık'a kadar sürecek şampiyonada milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalama yarı finalinde 57.34'lük derecesi ile 8. oldu.

Öğretir, elde ettiği dereceyle finalde yüzmeye hak kazandı.

TOKYO'DA MÜCADELE ETMİŞTİ

ENKA Spor Kulübü'nün alt yapısında yetişen Öğretir, Olimpiyat A Barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etmişti. Öğretir şu an Galatasaray Yüzme takımında mücadele etmekte.