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    Milli yüzücü Elif İldem, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda finalde

    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde yüzmede kadınlar 100 metre sırtüstü S2 kategorisinde Elif İldem, finale yükseldi.
    • AA
    • 25.08.2021 - 04:34
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 04:35
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    Milli yüzücü Elif İldem, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda finalde

    Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında İldem, seçmelerde ilk seride yarıştı.

    Elif İldem, serisinde 4 sporcu arasında 3.16.84'lük derecesiyle 4. oldu.

    ELİF, BUGÜN FİNALDE YÜZECEK

    Toplam iki seride 9 sporcunun yer aldığı ve ilk 8'in finale çıktığı seçmede genel sıralamada 8. olan Elif İldem, finalde yarışmaya hak kazandı.

    İldem'in yer alacağı final yarışı TSİ 11.40'ta başlayacak.

    Milli yüzücü Elif İldem, Tokyo Paralimpik Oyunları nda finalde #1

    Milli yüzücü Elif İldem, Tokyo Paralimpik Oyunları nda finalde #2

    Milli yüzücü Elif İldem, Tokyo Paralimpik Oyunları nda finalde #3

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