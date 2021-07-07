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    Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

    Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

    Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası kadınlar 800 metre serbest stilde milli sporculardan Merve Tuncel altın, Beril Böcekler ise gümüş madalya kazandı.
    • AA
    • 07.07.2021 - 22:47
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    İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, kadınlar 800 metre serbest stil finali yapılırken, ilk 2 sırayı milli sporcular aldı.

    MERVE TUNCEL'DEN ALTIN MADALYA

    Merve Tuncel, 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti. Merve, 8.28.03 ile dün elemelerde kırdığı şampiyona rekorunu da geliştirdi.

    Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu #1

    BERİL BÖCEKLER İKİNCİ OLDU

    Beril Böcekler 8.33.52 ile gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalyayı İtalyan Giulia Vetrano aldı.

    Kadınlar 800 metre serbest stilde Avrupa gençler rekoru daha önce 8:22.01 ile Macar Ajna Kesely'ye aitti.

    Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu #2

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