Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde yine rekorla Avrupa şampiyonu

Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde yine rekorla Avrupa şampiyonu

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası kadınlar 1500 metre serbest stilde milli sporculardan Merve Tuncel altın, Deniz Ertan ise gümüş madalya kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 1500 metre serbest stil finali yapıldı ve ilk 2 sırayı milli sporcular aldı.

MERVE BU KEZ 1500 METREDE REKOR KIRDI

Merve Tuncel, 15.55.23'lük derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti. Merve, 16.10.28 ile dün elemelerde kırdığı şampiyona rekorunu da geliştirdi.

DENİZ ERTAN İKİNCİ OLDU

Deniz Ertan, 16.14.26 ile gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalyayı 16.19.92 ile İspanyol Paula Fernandez Otero elde etti.

Milli Yüzücü Deniz Ertan